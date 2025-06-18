Балтусова о сносе бывшего клуба строителей Соцгорода: «Это стыдно и больно»

Фото: Мария Зверева

В Авиастроительном районе Казани был полностью снесен бывший клуб строителей Соцгорода, имевший вековую историю. Об этом сообщила помощник главы Татарстана Олеся Балтусова в своем телеграм-канале «Наследие городов».

— Вчера в Авиастроительном районе Казани снесли историческое здание бывшего Клуба строителей Ленинского района — образец сталинского неоклассицизма, — написала она.

Балтусова выразила сожаление по поводу утраты исторического объекта и удивление в связи с его продажей в частные руки.

— Да, Марк, это стыдно и больно. Город теряет наследие советского периода, а главное удивление вызывает факт продажи в частные руки социального объекта. Это произошло более пяти лет назад и публично не обсуждалось ни на каких комиссиях, — сказала она.

Помощник главы Татарстана призвала к инвентаризации объектов советского периода для выявления представляющих ценность.

— Очевидно, что пора инвентаризировать объекты советского периода и выявить представляющие ценность, — сказала она.

Рената Валеева