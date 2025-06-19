«Говоря цветом: архитектура как форма искусства»: лекция СМУ-88 в галерее «БИЗОN»

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

20 июня в галерее современного искусства «БИЗОN» пройдет лекция «Говоря цветом: архитектура как форма искусства». Она будет посвящена роли цветовых решений в архитектуре: как цвета влияют на восприятие окружающей среды, отражают характер и идентичность зданий и становятся языком общения между пространством и человеком. Лекцию прочитает руководитель архитектурного отдела группы компаний «СМУ-88» Саида Николаева.

Мероприятие станет частью параллельной программы текущей выставки «Выход в цвет» (0+), на которой представлены работы двух ярких представителей казанского современного искусства на мировой арене — Альфии Саргин и Рамина Нафикова. Художники объединены стремлением к работе с цветом как основным выразительным средством. В их работах яркие и насыщенные оттенки, характерные для восточного искусства, сочетаются со свойственными западному модернизму абстрактными формами и композициями.

предоставлено галереей современного искусства "БИЗОN"

Лекция пройдет 20 июня в 18.30 по адресу: ул. Пушкина, 20. Стоимость билета — 300 рублей. Билеты можно приобрести по ссылке или на входе в галерею.

Напомним, группа компаний «СМУ-88» и галерея современного искусства БИЗОN договорились о коллаборации в рамках параллельной программы галереи. Компания поддерживает образовательные мероприятия БИЗОN — лектории, мастер-классы, встречи с яркими представителями арт-сцены. Кроме того, при поддержке СМУ-88 уже записан аудиогид к новой выставке «Выход в цвет», который озвучил лидер казанской группы GAUGA Оскар Юнусов.

Реклама. ООО «ДиВиЭм Групп»