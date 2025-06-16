Сборная Франции по хоккею заменит Россию на зимних Олимпийских играх 2026 года

Сборная Франции по хоккею официально утверждена в качестве участника зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Франции, пишет «Интерфакс».



Французская команда займет место сборной России, которая, как ранее подтвердил президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф, не будет допущена к участию в Играх.

Решение о недопуске российских хоккеистов вызвало резкую реакцию в Олимпийском комитете России (ОКР), который в мае заявил о намерении оспорить это решение.

— Наша позиция простая, нет никаких юридических оснований для отстранения ОКР, все права нашего Национального олимпийского комитета должны быть восстановлены, а российские спортсмены должны иметь право принять участие во всех олимпийских дисциплинах, в которых они имеют право участвовать в соответствии со спортивными принципами отбора, включая хоккейный турнир, — говорилось в заявлении ОКР.

Несмотря на заявление ОКР, ИИХФ осталась непреклонной, и сборная Франции получила шанс выступить на главном спортивном форуме планеты.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

Рената Валеева