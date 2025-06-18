Российские хоккеисты 10-й раз подряд выиграли Кубок Стэнли

Фото: Динар Фатыхов

Российские хоккеисты вновь завоевали Кубок Стэнли, став обладателями трофея в десятый раз подряд. В финале сезона-2024/25 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команда «Флорида Пантерз» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах серии, завершив ее со счетом 4-2.

В составе «Пантерз» выступают два российских игрока: голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Оба хоккеиста стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.

По правилам НХЛ имя игрока, который был в заявке команды и провел хотя бы одну игру в финале, наносится на трофей. Также возможно исключение, если игрок участвовал в 50% матчей регулярного чемпионата. В истории Кубка были случаи, когда имена игроков добавляли по просьбе клубов, даже если они не соответствовали всем требованиям.

С 2016 года Кубок Стэнли неизменно уходит в руки российских игроков, включая таких звезд, как Евгений Малкин, Александр Овечкин и Валерий Ничушкин.

Анастасия Фартыгина