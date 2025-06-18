Скончалась народная артистка России Наталья Тенякова

Народная артистка России и актриса МХТ имени Чехова Наталья Тенякова скончалась в ночь на среду. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

— Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая, — говорится в сообщении.

Тенякова была частью труппы МХТ с 1988 года. До этого она уже успела сыграть главные роли в таких театрах, как Ленинградский театр имени Ленинского комсомола и БДТ Товстоногова, а также сняться в известных фильмах: «Старшая сестра», «Любовь и голуби» и других.

скриншот из фильма «Любовь и голуби»

В театре подчеркнули, что почти за сорок лет работы Тенякова сыграла множество разнообразных ролей — от трагических до комических. Среди ее последних работ были центральные роли в спектаклях «Юбилей ювелира» и «Говорит Москва».

— Сегодня Наталья Максимовна вновь ушла вслед за Сергеем Юрьевичем [Юрским]. И снова все изменилось, теперь уже непоправимо, — добавили в театре, выражая соболезнования семье актрисы.



Анастасия Фартыгина