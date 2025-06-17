За сутки в 16 регионах России потушили 29 лесных пожаров
Было задействовано 2 203 человека, 284 единицы техники и 18 воздушных судов
За минувшие сутки, 16 июня, в 16 регионах России удалось потушить 29 лесных пожаров. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».
В тушении было задействовано 2 203 человека, 284 единицы техники и 18 воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки ведут 69 судов.
Для помощи регионам в стабилизации лесопожарной обстановки на территории Забайкальского края и Республики Бурятия привлечены 1080 работников Федеральной Авиалесоохраны и спецучреждений по охране лесов регионов.
Режим ЧС был введен в трех регионах, особый противопожарный режим — в 50 регионах, а пожароопасный сезон — в 86 регионах.
За предыдущую неделю в России было потушено 57 лесных пожаров на площади 373,2 га.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.