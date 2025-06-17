За сутки в 16 регионах России потушили 29 лесных пожаров

Было задействовано 2 203 человека, 284 единицы техники и 18 воздушных судов

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За минувшие сутки, 16 июня, в 16 регионах России удалось потушить 29 лесных пожаров. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».



В тушении было задействовано 2 203 человека, 284 единицы техники и 18 воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки ведут 69 судов.



Для помощи регионам в стабилизации лесопожарной обстановки на территории Забайкальского края и Республики Бурятия привлечены 1080 работников Федеральной Авиалесоохраны и спецучреждений по охране лесов регионов.

Режим ЧС был введен в трех регионах, особый противопожарный режим — в 50 регионах, а пожароопасный сезон — в 86 регионах.

За предыдущую неделю в России было потушено 57 лесных пожаров на площади 373,2 га.



Дарья Сайфиева