Татарстан стал лидером среди регионов России по росту отказов в розничном кредитовании

Фото: Максим Платонов

Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в России в мае 2025 года увеличилась на 1,4 процентного пункта и достигла 80,2%. Это самый высокий показатель за последний год, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), пишет ТАСС.

Если сравнивать с маем 2024 года, доля отказов возросла на 4,3 п. п. Наибольшие отказы наблюдаются в Кемеровской области (82,3%), Ставропольском (82,8%) и Краснодарском краях (82,3%), а также в Иркутской и Новосибирской областях.

Татарстан выделяется среди регионов России: здесь рост доли отказов составил 2,1 п. п. по сравнению с апрелем. Это свидетельствует о серьезной динамике в регионе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, подчеркнул, что увеличение отказов связано с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора.

— Высокая ключевая ставка и ужесточение макропруденциальных ограничений приводят к снижению спроса на кредиты и осторожности со стороны кредиторов, — пояснил он.

Напомним, что в то время, как по России доля граждан в возрасте от 40 до 50 лет, получающих автокредиты, демонстрирует рост, Татарстан стал исключением из общероссийской тенденции. По данным НБКИ, в апреле 2025 года доля этой возрастной группы не увеличилась, оставшись на отметке 28,8%, что является самым низким показателем среди пяти регионов-лидеров.



Анастасия Фартыгина