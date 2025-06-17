«Зенит» не переживает из-за срыва трансфера Даку: у клуба есть другие варианты

Фото: Мария Зверева

Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА «Новости Спорт», что петербургский «Зенит» не понес значительных потерь после срыва сделки по трансферу нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку. По словам Барбозы, у «сине-бело-голубых» имеется ряд других перспективных кандидатур на усиление атакующей линии.

Напомним, во вторник агент игрока Харис Факич сообщил, что трансфер Даку в «Зенит» не состоялся из-за разногласий по финансовым условиям.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Да, переговоры не увенчались успехом, но я не считаю, что «Зенит» многое потерял. Уверен, у клуба есть другие варианты, как с точки зрения спортивной составляющей, так и с экономической. Поэтому «Зенит» обязательно найдет хорошего нападающего, который станет важной фигурой в команде, — сказал Барбоза.

27-летний Даку выступает за «Рубин» с июля 2023 года. В прошлом сезоне он забил 15 голов в 26 матчах Российской премьер-лиги, заняв 2-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

Рената Валеева