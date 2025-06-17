«Зенит» не переживает из-за срыва трансфера Даку: у клуба есть другие варианты
Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА «Новости Спорт», что петербургский «Зенит» не понес значительных потерь после срыва сделки по трансферу нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку. По словам Барбозы, у «сине-бело-голубых» имеется ряд других перспективных кандидатур на усиление атакующей линии.
Напомним, во вторник агент игрока Харис Факич сообщил, что трансфер Даку в «Зенит» не состоялся из-за разногласий по финансовым условиям.
— Да, переговоры не увенчались успехом, но я не считаю, что «Зенит» многое потерял. Уверен, у клуба есть другие варианты, как с точки зрения спортивной составляющей, так и с экономической. Поэтому «Зенит» обязательно найдет хорошего нападающего, который станет важной фигурой в команде, — сказал Барбоза.
27-летний Даку выступает за «Рубин» с июля 2023 года. В прошлом сезоне он забил 15 голов в 26 матчах Российской премьер-лиги, заняв 2-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ.
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