Минниханов принял участие в стратсессии по развитию транспортной инфраструктуры в Москве

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в стратегической сессии «Опережающее развитие транспортной инфраструктуры» в Москве. Мероприятие, проведенное председателем правительства России Михаилом Мишустиным, было посвящено наращиванию потенциала ключевых сегментов транспортного комплекса страны.

В ходе сессии обсуждались вопросы системной поддержки развития транспортной инфраструктуры в рамках нацпроектов «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни». На реализацию этих проектов выделено более 9 трлн рублей бюджетных средств.

Мишустин подчеркнул важность развития дорожной сети для повышения связанности регионов, упомянув строительство скоростных автомагистралей, таких как трасса «Россия», включающая в себя магистрали М-11 «Нева» и М-12 «Восток».

Рената Валеева