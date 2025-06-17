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Минниханов принял участие в стратсессии по развитию транспортной инфраструктуры в Москве

19:02, 17.06.2025
Минниханов принял участие в стратсессии по развитию транспортной инфраструктуры в Москве
Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в стратегической сессии «Опережающее развитие транспортной инфраструктуры» в Москве. Мероприятие, проведенное председателем правительства России Михаилом Мишустиным, было посвящено наращиванию потенциала ключевых сегментов транспортного комплекса страны.

В ходе сессии обсуждались вопросы системной поддержки развития транспортной инфраструктуры в рамках нацпроектов «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни». На реализацию этих проектов выделено более 9 трлн рублей бюджетных средств.

взято с сайта government.ru

Мишустин подчеркнул важность развития дорожной сети для повышения связанности регионов, упомянув строительство скоростных автомагистралей, таких как трасса «Россия», включающая в себя магистрали М-11 «Нева» и М-12 «Восток».

Рената Валеева

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