Минниханов принял участие в стратсессии по развитию транспортной инфраструктуры в Москве
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в стратегической сессии «Опережающее развитие транспортной инфраструктуры» в Москве. Мероприятие, проведенное председателем правительства России Михаилом Мишустиным, было посвящено наращиванию потенциала ключевых сегментов транспортного комплекса страны.
В ходе сессии обсуждались вопросы системной поддержки развития транспортной инфраструктуры в рамках нацпроектов «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни». На реализацию этих проектов выделено более 9 трлн рублей бюджетных средств.
Мишустин подчеркнул важность развития дорожной сети для повышения связанности регионов, упомянув строительство скоростных автомагистралей, таких как трасса «Россия», включающая в себя магистрали М-11 «Нева» и М-12 «Восток».
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