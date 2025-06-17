Снижение ключевой ставки сэкономит российскому бюджету 260 млрд рублей

Снижение ключевой ставки Центробанком России на один процентный пункт позволит федеральному бюджету сэкономить около 260 млрд рублей, заявил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров. Об этом пишет RT.

По словам вице-премьера, эта экономия достигается за счет сокращения расходов на субсидиарные программы, реализуемые в различных отраслях экономики.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Мантуров подчеркнул значимость этого эффекта, отметив, что каждый процентный пункт снижения ключевой ставки напрямую влияет на бюджетные расходы.

Напомним, что Банк России снизил ключевую ставку до 20% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось, однако все еще остается высоким. Центробанк объявил, что продолжит жесткую денежно-кредитную политику, необходимую для возвращения инфляции к целевому уровню в 4% к 2026 году. Это предполагает, что россиян может ожидать долгий период строгих условий в финансовой сфере.

Рената Валеева