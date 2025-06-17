Новости происшествий

17:35 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Лобовое столкновение в Менделеевском районе привело к гибели водителя Opel

15:35, 17.06.2025

Сегодня в Менделеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Shacman. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель Opel погиб на месте происшествия.

Госавтоинспекция республики проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также