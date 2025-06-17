Лобовое столкновение в Менделеевском районе привело к гибели водителя Opel
Сегодня в Менделеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Shacman. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
В результате аварии водитель Opel погиб на месте происшествия.
Госавтоинспекция республики проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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