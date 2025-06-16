ЕС продлил санкции против Крыма до 2026 года

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Совет Европейского союза продлил санкции, введенные в отношении Крыма и Севастополя, еще на один год — до 23 июня 2026 года. Об этом говорится в официальном заявлении Совета, пишет РИА «Новости».



Санкции затрагивают широкий спектр экономических отношений между Евросоюзом и полуостровом. В частности, они ограничивают импорт товаров из Крыма и Севастополя в ЕС, накладывают ограничения на торговлю, инвестиции в ряд секторов экономики региона, а также на туристический сектор. Европейским физическим и юридическим лицам запрещено участвовать в ряде экономических активностей, связанных с Крымом.

Решение о продлении санкций обусловлено непризнанием Европейским союзом воссоединения Крыма с Россией после референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Тогда, по официальным данным, 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.

Реальное время / realnoevremya.ru

Россия неоднократно заявляла о законности референдума и о том, что жители Крыма свободно выразили свою волю в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин ранее назвал вопрос Крыма «закрытым окончательно».