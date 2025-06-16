Трамп назвал исключение России из G8 «большой ошибкой»

Президент США Дональд Трамп в преддверии саммита G7 в Канаде заявил, что исключение России из G8 в 2014 году было серьезной ошибкой, которая, по его мнению, способствовала началу нынешнего конфликта на Украине. Об этом пишет «Парламентская газета».

— Раньше G7 была G8, — сказал Трамп, критикуя решение Барака Обамы и Джастина Трюдо не включать Россию в состав группы.

— Я считаю, что это была ошибка, потому что, думаю, войны сейчас бы не было, если бы Россия оставалась в группе. И войны бы не было, если бы Трамп был президентом четыре года назад. Но все вышло иначе, — добавил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Трамп подчеркнул, что отсутствие России за столом переговоров G7 лишает участников возможности эффективного диалога: «Вы тратите столько времени на обсуждение России, а она больше не сидит за столом переговоров».

Это не первый раз, когда Трамп критикует исключение России из G8. В феврале этого года он уже высказывал желание вернуть Россию в состав группы.



Рената Валеева