Миронов: внесение Земфиры* и Хаматовой в базу «Миротворца»** — урок для уехавших

Фото: Артем Дергунов

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прокомментировал попадание певицы Земфиры* и уроженки Казани, актрисы Чулпан Хаматовой в базу данных украинского сайта «Миротворец»**. По его мнению, этот случай служит уроком для всех, кто покинул Россию, рассчитывая на благосклонность киевского режима.

— Стоит пару раз изобразить из себя личность, критически настроенную в отношении политики своей страны, и ты уже свой навеки? Нетушки! — заявил Миронов в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что критические высказывания в адрес России, даже сопровождаемые поддержкой киевского режима (в случае Земфиры*) или «русофобскими заявлениями» (в случае Хаматовой), не гарантируют защиты от «Миротворца»**.

«Миротворец»** — экстремистский сайт, созданный в 2014 году, который публикует личные данные людей, причисленных к угрозе нацбезопасности Украины. В базу попадают журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым или Донбасс, а также те, кто вызвал негативную реакцию у авторов сайта.



Рената Валеева