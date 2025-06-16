Утвердили состав участников чемпионата России по футболу на следующий сезон
В высшем дивизионе сыграют 16 команд
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило окончательный состав участников чемпионата России по футболу сезона-2025/26. В высшем дивизионе сыграют 16 команд.
В список участников вошли:
- «Зенит» (Санкт-Петербург);
- ЦСКА (Москва);
- «Спартак» (Москва);
- «Динамо» (Москва);
- «Локомотив» (Москва);
- «Краснодар»;
- «Рубин» (Казань);
- «Ростов»;
- «Акрон» (Тольятти);
- «Крылья Советов» (Самара);
- «Динамо» (Махачкала);
- «Ахмат» (Грозный);
- «Балтика» (Калининград);
- «Торпедо» (Москва);
- «Сочи»;
- «Пари Нижний Новгород».
Ранее сообщалось о вылете из РПЛ клубов «Факел», «Оренбург» и «Химки». Также первоначально планировалось исключение «Пари НН», однако позже это решение было пересмотрено и нижегородский клуб сохранил место в высшем дивизионе.
Новый сезон РПЛ стартует 20 июля 2025 года, а завершится 17 мая 2026 года.
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