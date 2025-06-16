Новости спорта

17:27 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Утвердили состав участников чемпионата России по футболу на следующий сезон

18:12, 16.06.2025

В высшем дивизионе сыграют 16 команд

Утвердили состав участников чемпионата России по футболу на следующий сезон
Фото: Динар Фатыхов

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило окончательный состав участников чемпионата России по футболу сезона-2025/26. В высшем дивизионе сыграют 16 команд.

В список участников вошли:

  • «Зенит» (Санкт-Петербург);
  • ЦСКА (Москва);
  • «Спартак» (Москва);
  • «Динамо» (Москва);
  • «Локомотив» (Москва);
  • «Краснодар»;
  • «Рубин» (Казань);
Реальное время / realnoevremya.ru
  • «Ростов»;
  • «Акрон» (Тольятти);
  • «Крылья Советов» (Самара);
  • «Динамо» (Махачкала);
  • «Ахмат» (Грозный);
  • «Балтика» (Калининград);
  • «Торпедо» (Москва);
  • «Сочи»;
  • «Пари Нижний Новгород».

Ранее сообщалось о вылете из РПЛ клубов «Факел», «Оренбург» и «Химки». Также первоначально планировалось исключение «Пари НН», однако позже это решение было пересмотрено и нижегородский клуб сохранил место в высшем дивизионе.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля 2025 года, а завершится 17 мая 2026 года.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортФутбол

Новости партнеров

Читайте также