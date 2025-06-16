Утвердили состав участников чемпионата России по футболу на следующий сезон

В высшем дивизионе сыграют 16 команд

Фото: Динар Фатыхов

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило окончательный состав участников чемпионата России по футболу сезона-2025/26. В высшем дивизионе сыграют 16 команд.

В список участников вошли:

«Зенит» (Санкт-Петербург);

ЦСКА (Москва);

«Спартак» (Москва);

«Динамо» (Москва);

«Локомотив» (Москва);

«Краснодар»;

«Рубин» (Казань);

Реальное время / realnoevremya.ru

«Ростов»;

«Акрон» (Тольятти);

«Крылья Советов» (Самара);

«Динамо» (Махачкала);

«Ахмат» (Грозный);

«Балтика» (Калининград);

«Торпедо» (Москва);

«Сочи»;

«Пари Нижний Новгород».

Ранее сообщалось о вылете из РПЛ клубов «Факел», «Оренбург» и «Химки». Также первоначально планировалось исключение «Пари НН», однако позже это решение было пересмотрено и нижегородский клуб сохранил место в высшем дивизионе.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля 2025 года, а завершится 17 мая 2026 года.

Рената Валеева