В праздничные дни июня РЖД перевезли 2,3 млн пассажиров дальнего следования

Фото: Максим Платонов

В период с 11 по 15 июня поездами дальнего следования РЖД воспользовались 2,3 млн пассажиров, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сказано в телеграм-канале РЖД.

Популярность железнодорожных путешествий в праздничные дни подтверждается и увеличением количества рейсов: за пять дней было выполнено около 3 600 поездок, что на 3% превышает показатель 2024 года.

Наибольший пассажиропоток наблюдался 11 и 15 июня — 473 тыс. и 516 тыс. человек соответственно отправились в поездки по всей стране. Традиционно высоким спросом пользовались направления в Москву и из нее, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Адлер, а также курорты Кавказских Минеральных Вод.

По итогам первых пяти месяцев 2025 года из Казани зафиксирован значительный рост пассажиропотока на железнодорожных направлениях в Санкт-Петербург.



Рената Валеева