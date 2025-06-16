Банк России опубликовал курс валют на вторник, 17 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 17 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар опустился на 0,5 рубля, юань — на 0,03 рубля, евро вырос на 0,94 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,51 рубля;
- евро — 90,94 рубля;
- юань — 10,9 рубля.
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