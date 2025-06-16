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Банк России опубликовал курс валют на вторник, 17 июня

17:38, 16.06.2025
Банк России опубликовал курс валют на вторник, 17 июня
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 17 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар опустился на 0,5 рубля, юань — на 0,03 рубля, евро вырос на 0,94 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,51 рубля;
  • евро — 90,94 рубля;
  • юань — 10,9 рубля.
Рената Валеева

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