Выплаты по добровольному страхованию финансовых рисков в Татарстане составили 4,1 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Выплаты по добровольному страхованию финансовых рисков в Татарстане в I квартале 2025 года составили 4,1 млн рублей, говорится в данных Банка России. По сравнению с январем — мартом 2024 года сумма сократилась почти в 9 раз — с 35 миллионов. Объем выплат в Приволжском федеральном округе в начале 2025 года составил 9,54 млрд, а в общем по России — 17,9 миллиона.

Татарстан в ПФО по объему выплат в рамках добровольного страхования финансовых рисков оказался на втором месте. Лидирует в регионе Нижегородская область (5,56 млн). Третьим оказалась Ульяновская область (1,3 млн). В конце списка расположились Кировская область (103 тыс.), Марий Эл (22 тыс.) и Мордовия (12 тысяч).

По итогам 2024 года суммарный объем выплат по добровольному страхованию финансовых рисков в Татарстане составил 41,4 млн рублей, это немного меньше половины от показателя ПФО (99,3 млн). Суммарно по России в прошлом году в рамках этой программы страхования выплатили 4,8 миллиарда.

Артем Гафаров