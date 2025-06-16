Движение трамваев на участке между «Татмебельбытом» и площадью Вахитова восстановлено

Фото: Максим Платонов

Движение трамваев на участке между остановками «Татмебельбыт» и «Площадь Вахитова» полностью восстановлено, сообщили в МУП «Метроэлектротранс». Ранее сегодня на этом участке сошел с рельсов трамвайный вагон №1304 маршрута №5.

По информации предприятия, причиной инцидента стал износ путевого хозяйства. В результате схода трамвая движение было временно приостановлено, пассажиры были пересажены на другие виды транспорта.

МУП «Метроэлектротранс» принесло извинения за доставленные неудобства.

Рената Валеева