В Казани сошел с рельсов трамвай №5 из-за износа путей

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на участке трамвайных путей между остановками «Татмебельбыт» и «Пл. Вахитова» произошел сход трамвайного вагона №1304 маршрута №5. По информации МУП «Метроэлектротранс», причиной инцидента стал износ путевого хозяйства.

Трамвайные пути на данном отрезке были уложены в 2001 году. Несмотря на ежедневное обслуживание, значительная часть путевой сети требует капитального ремонта. На балансе предприятия находятся 132 км трамвайных путей, из которых 70 км — в критическом состоянии. Общая стоимость обновления всей инфраструктуры, включая пути, подстанции и кабельное хозяйство, оценивается в 6 млрд. рублей.

В результате происшествия пострадавших нет. На месте работают аварийные бригады, которые уже приступили к устранению последствий схода трамвая и восстановлению движения. МУП «Метроэлектротранс» приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Рената Валеева