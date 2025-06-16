Посол России рекомендовал россиянам покинуть Израиль из-за напряженной обстановки

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Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал всех российских граждан, находящихся в Израиле, покинуть страну до нормализации обстановки. В эфире телеканала «Россия 24» дипломат заявил, что ситуация в стране крайне напряженная и опасность для жизни и здоровья россиян «отнюдь не эфемерная».

— Ситуация нервозная, прямо должен признать. И опасность жизни и здоровью и дипломатов, и российских граждан, которые находятся в Израиле, отнюдь не эфемерная, — подчеркнул Викторов.



Между тем стало известно о благополучном завершении эвакуации казанской делегации из Ирана. Как сообщила руководитель Комитета по развитию туризма исполкома Казани Дарья Санникова, группа прибыла в Азербайджан при содействии российских консульских учреждений в обеих странах.

Рената Валеева