«Единая Россия» выбрала кандидата на выборы раиса Татарстана

В Казани «Единая Россия» провела предварительное голосование, чтобы определить кандидата на выборы раиса Татарстана.

Перед секретарями первичных отделений партии выступили действующий руководитель республики Рустам Минниханов и сенатор Александр Терентьев. Президиум регионального совета «Единой России» выбрал кандидатуру Минниханова. Окончательное решение о выдвижении кандидата партия примет на региональной конференции 26 июня. Выборы раиса Татарстана назначены на 14 сентября 2025 года.

«Ни у кого сомнений нет. Все мы единогласно поддержим кандидатуру Рустама Нургалиевича Минниханова, члена высшего совета партии», — заявил спикер Госсовета РТ, лидер республиканских единороссов Фарид Мухаметшин.

Рустам Минниханов возглавляет республику с 2010 года.

