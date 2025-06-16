«Единая Россия» выбрала кандидата на выборы раиса Татарстана
В Казани «Единая Россия» провела предварительное голосование, чтобы определить кандидата на выборы раиса Татарстана.
Перед секретарями первичных отделений партии выступили действующий руководитель республики Рустам Минниханов и сенатор Александр Терентьев. Президиум регионального совета «Единой России» выбрал кандидатуру Минниханова. Окончательное решение о выдвижении кандидата партия примет на региональной конференции 26 июня. Выборы раиса Татарстана назначены на 14 сентября 2025 года.
«Ни у кого сомнений нет. Все мы единогласно поддержим кандидатуру Рустама Нургалиевича Минниханова, члена высшего совета партии», — заявил спикер Госсовета РТ, лидер республиканских единороссов Фарид Мухаметшин.
Рустам Минниханов возглавляет республику с 2010 года.
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