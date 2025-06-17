ФНС ужесточила контроль за фиктивной налоговой миграцией
Налоговые органы России начали усиленно следить за фиктивной миграцией предпринимателей в российские регионы с низкими налогами, сообщают «Ведомости».
Льготная налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения (УСН) на сегодня действует в нескольких российских субъектах, в том числе в Удмуртии, Калмыкии, Мордовии, Чечне и Крыму.
Ужесточение контроля со стороны ФНС связывают со вступлением в силу закона, который должен остановить фиктивный переезд бизнеса в такие регионы.
Новый законопроект обязывает компании и ИП платить налоги по прежней ставке в течение трех лет, даже после смены адреса организации.
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