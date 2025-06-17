ФНС ужесточила контроль за фиктивной налоговой миграцией

Фото: Динар Фатыхов

Налоговые органы России начали усиленно следить за фиктивной миграцией предпринимателей в российские регионы с низкими налогами, сообщают «Ведомости».

Льготная налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения (УСН) на сегодня действует в нескольких российских субъектах, в том числе в Удмуртии, Калмыкии, Мордовии, Чечне и Крыму.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ужесточение контроля со стороны ФНС связывают со вступлением в силу закона, который должен остановить фиктивный переезд бизнеса в такие регионы.

Новый законопроект обязывает компании и ИП платить налоги по прежней ставке в течение трех лет, даже после смены адреса организации.

Дарья Сайфиева