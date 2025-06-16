Актер Роман Попов рассказал о своем здоровье после судорожного приступа
У актера Романа Попова, известного по сериалу «Полицейский с Рублевки», произошел судорожный приступ. Telegram-канал Mash сообщил, что медики предлагали артисту госпитализацию, но он отказался.
«Я чувствую себя неплохо, большое спасибо. Лечусь, работаю. Сейчас на смене, съемка. У меня рецидив семь лет спустя, сейчас я жду лечения. Мне лучше, я не госпитализирован. Я на смене, на съемке», — рассказал Роман Попов в беседе с корреспондентом Super.
Первые приступы у актера случились в 2018 году. Медики обнаружили у него астроцитому — злокачественную опухоль мозга. Новообразование было удалено, после чего Попову назначили терапию. Однако в 2021 году актер прекратил лечение.
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