В Альметьевске прошли соревнования Детской лиги РТ по триатлону

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Накануне на городском озере в Альметьевске прошел третий этап республиканских соревнований Детской лиги РТ по триатлону. Юные спортсмены от 7 до 12 лет преодолели три этапа дистанции — плавание, велогонку и бег — общей протяженностью до 6,15 км. Генеральным партнером Детской лиги РТ по триатлону второй год подряд выступает группа компаний «СМУ-88».

В соревнованиях приняли участие около трехсот детей из разных уголков страны: Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Сочи, Саратова и Ростова-на-Дону.

«Сегодня Альметьевск принимает спортсменов из двух стран. Большая честь принимать спортсменов такого уровня, а также гостей и болельщиков мероприятия. Благодаря всесторонней поддержке раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и генерального директора компании «Татнефть» Наиля Ульфатовича Маганова каждый год Альметьевск становится спортивной точкой притяжения», — отметила руководитель исполнительного комитета Альметьевского района Гюзель Хабутдинова.

Помимо этапа Детской лиги РТ, в Альметьевске также прошли первенство России по триатлону и любительский забег из серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

«С каждым годом Альметьевск все увереннее подтверждает свой статус новой точки притяжения для триатлонного движения в России. Это видно по количеству и составу участников — сюда съезжаются ребята со всей страны, чтобы испытать себя и показать, на что они способны. Мы рады быть частью этого спортивного праздника, поддерживать молодых атлетов и вместе с ними разделять азарт, энергию и настоящие эмоции соревнований», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Напомним, Детская лига РТ по триатлону проводится с 2020 года Федерацией триатлона РТ при поддержке правительства Татарстана, мэрии Казани и Центра спортивной подготовки сборных команд России. Всего в прошлом году в республиканских соревнованиях лиги приняло участие более 1 300 юных триатлонистов.