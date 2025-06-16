Рустам Минниханов встретился с основателем Mawaride Group из ОАЭ для обсуждения сотрудничества

Рустам Минниханов провел встречу с Мохамадом Ахмедом Алаеидом, основателем и гендиректором компании Mawaride Group of Companies из ОАЭ. Встреча состоялась в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Mawaride Group управляет сервисными компаниями, работающими на Ближнем Востоке, в Европе и Восточной Азии. Эта компания занимается подрядным строительством, недвижимостью, торговлей медицинским оборудованием, а также разработкой программного обеспечения.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Татарстаном и Mawaride Group, а также перспективы совместных проектов.

Накануне раис прибыл в Якутию с рабочей поездкой. В аэропорту Якутска его встретил глава республики Айсен Николаев.



Анастасия Фартыгина