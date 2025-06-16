Звонки мошенников стали главной киберугрозой в 2025 году

Основой успешных кибератак стала утечка личных данных граждан

Фото: Реальное время

Звонки мошенников в мессенджерах стали главной киберугрозой для россиян в 2025 году. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ГК «Солар» Игорь Ляпунов.

— Более 60% граждан России хорошо понимают важность защиты. Для всех собственная защита стала важным фактором. Что сейчас является основным мечом и угрозой — это, безусловно, фрод в мессенджерах, — пояснил он.

В основе успешных кибератак на россиян становится утечка их персональных данных к мошенникам. Для борьбы с аферистами банки, операторы связи и государство на сегодняшний день прилагает много усилий.

Ранее сообщалось, что в 2024 году мошенники чаще всего обманывали татарстанцев от имени служб безопасности банков.

Дарья Сайфиева