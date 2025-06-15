Возгорание трамвая потушили в Кинеле
В Кинеле Самарской области произошло возгорание на трамвае рядом с домом №88 по улице Ташкентской. Пламя охватило плафон освещения на площади 0,5 квадратного метра.
На место происшествия оперативно прибыли 10 пожарных и две единицы спецтехники. Никто не пострадал.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Отмечается, что в ту же ночь в Кинеле пожарным пришлось два часа тушить возгорание в кафе. Огонь распространился на площади в 400 квадратных метров. Пострадавших нет.
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