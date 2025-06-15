В Осиново четырехлетний ребенок погиб, выпав из окна десятого этажа

Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал

В селе Осиново произошла трагедия — четырехлетний мальчик погиб, выпав из окна десятого этажа многоквартирного дома в жилом комплексе «Радужный». Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в 14.52, пишет прокуратура Татарстана.

По предварительным данным, ребенок, оставшись без присмотра взрослых, облокотился на москитную сетку окна и выпал. От полученных травм он скончался на месте.



Городская прокуратура призывает родителей быть предельно внимательными и ни в коем случае не оставлять маленьких детей без присмотра, особенно вблизи оконных проемов. Даже москитные сетки не обеспечивают достаточной безопасности. Следует помнить, что жизнь и здоровье ребенка бесценны.

Рената Валеева