Минниханов поздравил медиков с профессиональным праздником

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем медицинского работника. Поздравление было опубликовано в его официальном телеграм-канале.

Сообщение сопровождалось видеороликом с участием врачей республики.

— Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники! Этот день — еще один повод выразить искреннюю благодарность всем, кто ежедневно стоит на страже нашего здоровья и спасает жизни людей, — написал Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В своем поздравлении раис Татарстана также пожелал медикам успехов в работе, крепкого здоровья и счастья, поблагодарив их на татарском языке: «Чын күңелдән эшегездә уңышлар, нык сәламәтлек һәм бәхет телим. Рәхмәт сезгә!»

Рената Валеева