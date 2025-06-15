Минниханов поздравил медиков с профессиональным праздником
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем медицинского работника. Поздравление было опубликовано в его официальном телеграм-канале.
Сообщение сопровождалось видеороликом с участием врачей республики.
— Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники! Этот день — еще один повод выразить искреннюю благодарность всем, кто ежедневно стоит на страже нашего здоровья и спасает жизни людей, — написал Минниханов.
В своем поздравлении раис Татарстана также пожелал медикам успехов в работе, крепкого здоровья и счастья, поблагодарив их на татарском языке: «Чын күңелдән эшегездә уңышлар, нык сәламәтлек һәм бәхет телим. Рәхмәт сезгә!»
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