Юристы перечислили нарушения, за которые дачникам грозят штрафы

Специалисты по праву предупредили о штрафах за нарушения на дачных участках.

Юрист Мария Ярмуш сообщила, что владельцы дачных участков могут быть оштрафованы за самовольную постройку или нарушение санитарных и противопожарных норм. Среди причин штрафов — захламление участка, нарушение режима тишины и самовольное подключение к электросетям и другим коммуникациям.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев подчеркнул, что дачникам важно следить за отсутствием борщевика на своих участках, так как штрафы за его наличие увеличились. С 1 марта 2025 года вступают в силу поправки в Земельный кодекс и Закон о садоводстве, вводящие штрафы за постройки без кадастрового учета. Также запрещено мыть автомобили на дачных участках.

Соловьев напомнил о списке трав, запрещенных к выращиванию на участке. Ответственность за нарушение может быть как административной, так и уголовной, в зависимости от количества растений.

