Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он продлился 50 минут, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

В ходе беседы Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана. Он подчеркнул, что Россия готова быть посредником между Тель-Авивом и Тегераном. В свою очередь Трамп оценил ситуацию «как весьма тревожную», но назвал удары Израиля по Ирану эффективными.

По словам Ушакова, президенты России и США не исключают возвращения к переговорному процессу по иранской ядерной проблеме.

В разговоре с Трампом Путин также подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом после 22 июня.

— В ходе беседы наш президент проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. Наш президент отметил, что в эти дни как раз осуществляется обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и военнопленными моложе 25 лет. Украина приняла также две партии тел погибших, — цитирует Ушакова ТАСС.



Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения и с Днем американского флага. Собеседники выразили удовлетворение сложившимися отношениями, которые позволяют решать актуальные вопросы, и указали на братство по оружию в ходе Второй мировой войны.



Недавно стало известно, что новый раунд переговоров Ирана и США, запланированный на 15 июня, не состоится. Об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступает посредником между сторонами. На встрече Тегеран и Вашингтон планировали обсудить ядерное досье.

Галия Гарфиуллина