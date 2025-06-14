МИД Омана: переговоры Ирана и США завтра не состоятся

На них стороны должны были обсудить тему ядерного досье

Новый раунд переговоров Ирана и США, запланированный на 15 июня, не состоится. Об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступает посредником между сторонами.

— Переговоры между Ираном и США, запланированные на это воскресенье в Маскате, не состоятся, — написал он в X.

Встреча должна была пройти в столице Омана. На ней Тегеран и Вашингтон планировали обсудить ядерное досье.

Напомним, в ночь на 13 июня произошла эскалация конфликта между Израилем и Ираном. Тель-Авив развернул широкомасштабную операцию под кодовым названием «Народ как лев». Тегеран объявил ответную операцию «Истинное обещание-3».



Галия Гарифуллина