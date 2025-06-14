В бугульминском СИЗО нашли мертвым арестованного полковника БЭП Татарстана

Фото: Ирина Плотникова

Бывшего начальника межрайонного отдела по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) Рафика Минабутдинова нашли мертвым в бугульминском СИЗО. Об этом сообщают источники «Реального времени».

Под стражей офицер МВД оказался 25 декабря 2024 года, причем после водворения в СИЗО он подал в отставку и уже 18 января приказом МВД страны стал пенсионером. На протяжении 17 лет он был начальником отдела по экономической безопасности и борьбе с коррупцией МВД, который охватывал территории Альметьевска и восьми районов Татарстана.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Уголовное дело в СК возбудили по результатам оперативной разработки ФСБ. Там считают: преступные действия ВИП-полицейского начались еще в ноябре 2023-го и растянулись почти на год. По версии силовиков, полковник, действуя через посредника Ракипова, предложил знакомому подрядчику из ООО «Пром-Транс-Энерго-Сервис» (ПТЭС) организовать заключение контракта на ремонт здания центральной библиотеки Сармановского района за 5% от цены контракта. Общая сумма незаконного вознаграждения должна была составить 1,95 млн рублей, из которых Минабутдинов, по данным спецслужб, успел получить через того же посредника только 240 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина