В бугульминском СИЗО нашли мертвым арестованного полковника БЭП Татарстана
Бывшего начальника межрайонного отдела по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) Рафика Минабутдинова нашли мертвым в бугульминском СИЗО. Об этом сообщают источники «Реального времени».
Под стражей офицер МВД оказался 25 декабря 2024 года, причем после водворения в СИЗО он подал в отставку и уже 18 января приказом МВД страны стал пенсионером. На протяжении 17 лет он был начальником отдела по экономической безопасности и борьбе с коррупцией МВД, который охватывал территории Альметьевска и восьми районов Татарстана.
Уголовное дело в СК возбудили по результатам оперативной разработки ФСБ. Там считают: преступные действия ВИП-полицейского начались еще в ноябре 2023-го и растянулись почти на год. По версии силовиков, полковник, действуя через посредника Ракипова, предложил знакомому подрядчику из ООО «Пром-Транс-Энерго-Сервис» (ПТЭС) организовать заключение контракта на ремонт здания центральной библиотеки Сармановского района за 5% от цены контракта. Общая сумма незаконного вознаграждения должна была составить 1,95 млн рублей, из которых Минабутдинов, по данным спецслужб, успел получить через того же посредника только 240 тыс. рублей.
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