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Происшествия

В Иглинском районе Башкирии в ДТП погиб водитель

09:17, 14.06.2025

Накануне вечером в деревне Калтыманово Иглинского района произошло серьезное ДТП. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля ВАЗ-2113 не справился с управлением.

Автомобиль, предположительно, столкнулся с электроопорой и опрокинулся. 33-летний мужчина погиб до приезда медиков.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства аварии. Проводится проверка.


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