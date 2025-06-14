В Иглинском районе Башкирии в ДТП погиб водитель
Накануне вечером в деревне Калтыманово Иглинского района произошло серьезное ДТП. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля ВАЗ-2113 не справился с управлением.
Автомобиль, предположительно, столкнулся с электроопорой и опрокинулся. 33-летний мужчина погиб до приезда медиков.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства аварии. Проводится проверка.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.