В подвале дома обнаружен краснокнижный гриб

Автор получил фотографию необычного гриба от местных жителей и сначала предположил, что это мутация. Однако после запроса в Микологическое общество Санкт-Петербурга стало известно, что гриб — это Ganoderma lucidum, или трутовик лакированный, занесенный в Красную книгу.

Специалисты отметили, что гриб вырос не в дикой природе, а в подвале дома, в нише под полом без доступа света. Именно эти условия могли привести к его необычному виду.