Россия передала Украине еще 1,2 тыс. тел солдат

Россия передала Украине 1 200 тел погибших военнослужащих

Россия передала Украине 1,2 тыс. тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник ТАСС.

— Сегодня Россия передала Украине 1 200 тел погибших солдат ВСУ. Нам не было передано ни одного, — отметил источник.

11 июня Россия и Украина начали процесс передачи тел погибших военных. Как сообщил помощник президента Владимир Мединский, Киев получил 1 212 тел солдат Вооруженных сил Украины, в то время как Россия вернула 27 своих павших бойцов.

В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров, где стороны договорились о передаче больных и раненых по принципу «всех на всех», а также об обмене пленными в возрасте до 25 лет. Общий объем обмена должен составить не менее 1 000 человек.

Россия планирует передать Украине более шести тысяч тел погибших солдат, при этом уже идентифицированы все личности. Однако попытка Киева сорвать договоренности привела к тому, что 6 июня Россия начала передачу тел, но украинская сторона не явилась к месту обмена и контакт не был установлен.

Елизавета Пуншева