Жительница Самарской области стала жертвой мошенничества при бронировании тура

В январе 2025 года женщина из Самарской области забронировала путевку в Абхазию через сайт туристического агентства. Она планировала отдохнуть летом и перевела за бронирование 89,4 тысячи рублей.

Однако путевка в личный кабинет так и не поступила, а попытки вернуть деньги не увенчались успехом. В июне 2025 года женщина обратилась в полицию.

Выяснилось, что сайт был поддельным, а деньги ушли на счет физического лица. По данному факту 13 июня 2025 года ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело.

Полицейские предупреждают о росте случаев мошенничества в преддверии туристического сезона. Они рекомендуют проверять подлинность сайтов туристических агентств и наличие у них лицензии, а также заключать официальные договоры при бронировании туров и не переводить деньги на счета физических лиц.