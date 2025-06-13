Смертельное ДТП в Сызранском районе: погибли четыре человека

В Сызранском районе Самарской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых и трех легковых автомобилей. В результате аварии погибли четыре человека, среди них двое детей, еще один ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

По предварительным данным, столкновение произошло около 15.00 (14.00 мск) на 879-м километре трассы М-5 «Урал» в районе Новозаборовского. Участниками ДТП стали грузовики Scania и Iveco, а также легковые автомобили Reno Logan, Hyundai Solaris и Lada Granta. На месте происшествия сейчас организовано реверсивное движение.

Прокуратура Сызранского района проводит проверку по факту случившегося. Исполняющий обязанности прокурора Геннадий Лебедев координирует работу правоохранительных органов и спасательных служб на месте происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

В рамках расследования будут проведены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Самарской области.