Авиаперевозчик Flydubai отменил 2 рейса из Казани в Дубай
Авиаперевозчик Flydubai отменил 22 рейса за 13–14 июня в Дубаи (ОАЭ) из 10 аэропортов России, в том числе из Казани. Об этом сообщили в Росавиации.
Отменили следующие полеты:
- из Москвы — 5 рейсов;
- из Санкт-Петербурга — 2;
- из Казани — 2;
- из Сочи — 2;
- из Махачкалы — 2;
- из Минвод — 2;
- из Самары — 2;
- из Екатеринбурга — 2;
- из Новосибирска — 2;
- из Уфы — 1.
Общее количество пассажиров на отмененных рейсах — 3 тыс.
Сегодня днем в Баку в связи с введением ограничений на полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля резервную посадку совершили более десяти самолетов, среди них — борты, летевшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Махачкалы.
В ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по нанесению авиаударов против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» (рус. «Народ как лев»), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атака началась около 03.00–03.15 по местному времени.
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