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Авиаперевозчик Flydubai отменил 2 рейса из Казани в Дубай

16:37, 13.06.2025
Авиаперевозчик Flydubai отменил 2 рейса из Казани в Дубай
Фото: Максим Платонов

Авиаперевозчик Flydubai отменил 22 рейса за 13–14 июня в Дубаи (ОАЭ) из 10 аэропортов России, в том числе из Казани. Об этом сообщили в Росавиации.

Отменили следующие полеты:

  • из Москвы — 5 рейсов;
  • из Санкт-Петербурга — 2;
  • из Казани — 2;
  • из Сочи — 2;
  • из Махачкалы — 2;
  • из Минвод — 2;
  • из Самары — 2;
  • из Екатеринбурга — 2;
  • из Новосибирска — 2;
  • из Уфы — 1.

Общее количество пассажиров на отмененных рейсах — 3 тыс.

Сегодня днем в Баку в связи с введением ограничений на полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля резервную посадку совершили более десяти самолетов, среди них — борты, летевшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Махачкалы.

В ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по нанесению авиаударов против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» (рус. «Народ как лев»), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атака началась около 03.00–03.15 по местному времени.

Елизавета Пуншева

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