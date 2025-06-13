Авиаперевозчик Flydubai отменил 2 рейса из Казани в Дубай

Фото: Максим Платонов

Авиаперевозчик Flydubai отменил 22 рейса за 13–14 июня в Дубаи (ОАЭ) из 10 аэропортов России, в том числе из Казани. Об этом сообщили в Росавиации.

Отменили следующие полеты:

из Москвы — 5 рейсов;

из Санкт-Петербурга — 2;

из Казани — 2;

из Сочи — 2;

из Махачкалы — 2;

из Минвод — 2;

из Самары — 2;

из Екатеринбурга — 2;

из Новосибирска — 2;

из Уфы — 1.

Общее количество пассажиров на отмененных рейсах — 3 тыс.

Сегодня днем в Баку в связи с введением ограничений на полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля резервную посадку совершили более десяти самолетов, среди них — борты, летевшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Махачкалы.

В ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по нанесению авиаударов против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» (рус. «Народ как лев»), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атака началась около 03.00–03.15 по местному времени.

Елизавета Пуншева