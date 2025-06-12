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Сборная Польши хочет назначить главным тренером россиянина Черчесова

21:34, 12.06.2025
Сборная Польши хочет назначить главным тренером россиянина Черчесова
Фото: Реальное время

Российский специалист Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши по футболу. Об этом сообщает «Чемпионат».

Черчесов называется в числе основных претендентов на пост главного тренера польской национальной команды. Должность остается вакантной после отставки Михала Пробежа, у которого случился конфликт с нападающим Робертом Левандовски.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С 2016 по 2021 годы Черчесов возглавлял сборную России. С российской командой тренер дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Интерес к Черчесову в Польше связан с его успехами с клубом «Легией», с которой россиянин выиграл чемпионат и Кубок страны.

Зульфат Шафигуллин

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