В Азнакаевском районе Татарстана в пруду утонул 47-летний мужчина

В Азнакаевском районе Татарстана на пруду возле деревни Карамалы-Елга утонул 47-летний мужчина. Его тело было извлечено из воды лишь в двух метрах от берега, на глубине 1,5 метра и передано полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Скорее всего, причиной трагедии стали сердечно-легочные спазмы или судороги, вызванные резкой разницей температур воды и воздуха.

МЧС напоминает о важности соблюдения мер безопасности на воде: не подходите к водоемам в состоянии алкогольного опьянения, будьте осторожны на скользких берегах и следите за детьми. Кроме того, помните, что холодная вода может вызвать переохлаждение и спазмы.

Это не единственный случай. Накануне в Тукаевском районе Татарстана 11 июня 2025 года утонул 15-летний мальчик. Инцидент произошел около 16.30 в пруду возле СНТ «Луч», который не предназначен для купания.

Анастасия Фартыгина