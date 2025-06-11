В Тукаевском районе Татарстана утонул 15-летний подросток: начата проверка
В Тукаевском районе Татарстана 11 июня 2025 года утонул 15-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
- Инцидент произошел около 16.30 в пруду возле СНТ «Луч», который не предназначен для купания.
На место трагедии выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. Он сообщил, что организована проверка и ее ход будет находиться под контролем районной прокуратуры.
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