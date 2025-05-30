Росфинмониторинг предлагает ограничить срок действия банковских карт для иностранцев до года

Фото: Михаил Захаров

Росфинмониторинг предлагает сократить срок действия банковских карт для иностранных граждан до одного года в целях борьбы с дропперами среди нерезидентов. Об этом сообщил замглавы ведомства Герман Негляд, передает ТАСС.

— Мы пока обсуждаем с ЦБ. Но наша позиция — в районе года, то есть не три года, как общий срок, а где-то в районе года. Ряд дропперов сейчас вербуется именно среди нерезидентов. Это, на самом деле, проблема не только в нашей стране, — заявил Негляд.



Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за действия дропперов — подставных лиц, через которых обналичивают украденные деньги. Максимальное наказание составит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Рената Валеева