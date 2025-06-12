В Татарстане весной 2025 года были популярны книги о жизни и любви
В топ-10 самых продаваемых книг вошли произведения как отечественных, так и зарубежных авторов
Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» провела анализ продаж книг в Республике Татарстан за весенний период с 1 марта по 31 мая 2025 года. В исследовании учли все жанры и направления, чтобы выявить предпочтения местных читателей. В топ-10 самых продаваемых книг вошли произведения как отечественных, так и зарубежных авторов.
Список лидеров продаж весны 2025 года в Татарстане:
- Гэнки Кавамура — «Если все кошки в мире исчезнут»;
- Джон Стрелеки — «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению»;
- Холли Джексон — «Хороших девочек не убивают»;
- Анна Джейн — «Твое сердце будет разбито»;
- Мария Корелли — «Скорбь сатаны»;
- Лоран Гунель — «Бог всегда путешествует инкогнито»;
- Анна Джейн — «По осколкам твоего сердца»;
- Гузель Яхина — «Эйзен»;
- Сьюзен Коллинз — «Рассвет жатвы»;
- Джордж Оруэлл — «1984».
Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.