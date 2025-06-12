В Татарстане весной 2025 года были популярны книги о жизни и любви

В топ-10 самых продаваемых книг вошли произведения как отечественных, так и зарубежных авторов

Фото: Максим Платонов

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» провела анализ продаж книг в Республике Татарстан за весенний период с 1 марта по 31 мая 2025 года. В исследовании учли все жанры и направления, чтобы выявить предпочтения местных читателей. В топ-10 самых продаваемых книг вошли произведения как отечественных, так и зарубежных авторов.

Список лидеров продаж весны 2025 года в Татарстане:

Гэнки Кавамура — «Если все кошки в мире исчезнут»; Джон Стрелеки — «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению»; Холли Джексон — «Хороших девочек не убивают»; Анна Джейн — «Твое сердце будет разбито»; Мария Корелли — «Скорбь сатаны»; Лоран Гунель — «Бог всегда путешествует инкогнито»; Анна Джейн — «По осколкам твоего сердца»; Гузель Яхина — «Эйзен»; Сьюзен Коллинз — «Рассвет жатвы»; Джордж Оруэлл — «1984».

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Екатерина Петрова