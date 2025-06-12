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В Татарстане весной 2025 года были популярны книги о жизни и любви

14:01, 12.06.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

В топ-10 самых продаваемых книг вошли произведения как отечественных, так и зарубежных авторов

В Татарстане весной 2025 года были популярны книги о жизни и любви
Фото: Максим Платонов

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» провела анализ продаж книг в Республике Татарстан за весенний период с 1 марта по 31 мая 2025 года. В исследовании учли все жанры и направления, чтобы выявить предпочтения местных читателей. В топ-10 самых продаваемых книг вошли произведения как отечественных, так и зарубежных авторов.

Список лидеров продаж весны 2025 года в Татарстане:

  1. Гэнки Кавамура — «Если все кошки в мире исчезнут»;
  2. Джон Стрелеки — «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению»;
  3. Холли Джексон — «Хороших девочек не убивают»;
  4. Анна Джейн — «Твое сердце будет разбито»;
  5. Мария Корелли — «Скорбь сатаны»;
  6. Лоран Гунель — «Бог всегда путешествует инкогнито»;
  7. Анна Джейн — «По осколкам твоего сердца»;
  8. Гузель Яхина — «Эйзен»;
  9. Сьюзен Коллинз — «Рассвет жатвы»;
  10. Джордж Оруэлл — «1984».

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова

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