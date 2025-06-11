Сабантуй в Елабуге: программа мероприятий на 15 июня

В Елабуге опубликовали программу мероприятий на день Сабантуя, который состоится 15 июня. В этот день запланированы различные культурные и спортивные события.

Соревнования по конным скачкам начнутся в 9:00, за ними последуют народно-спортивные игры. В 10:30 состоится театрализованное представление «Реки связующая нить». После этого наградят тружеников села.

В 11:20 выступят участницы муниципального конкурса «Сабантуй Сылуы-2025», а затем пройдут соревнования по борьбе корэш за звание абсолютного батыра Сабантуя-2025. Концерт с участием солистов и творческих коллективов района начнется в 12:20. Заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова выступит перед елабужанами в 13:00. Абсолютного батыра Сабантуя-2025 объявят в 14:30.

Также в Елабуге с 14 по 15 июня с 15:00 и до окончания праздника ограничат движение транспорта. Это коснется участков у ипподрома на пересечениях с Танаевским шоссе и улицей Лыжной.

