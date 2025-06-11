Директор Станислава Дужникова не подтвердила его операцию по уменьшению желудка

В СМИ появилась информация о том, что известный российский актер Станислав Дужников перенес операцию по уменьшению желудка. Однако директор артиста Анна эту информацию не подтвердила.

«Впервые слышу. Я не опровергаю и не подтверждаю. У меня нет никакой информации на этот счет», — заявила Анна в беседе с aif.ru.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Дужников якобы перенес операцию по уменьшению желудка для борьбы с лишним весом. Станислав Дужников известен ролями во многих сериалах и фильмах, среди которых «Воронины», «Ивановы-Ивановы», «Мосгаз» и другие.

