Средняя ставка по годовым вкладам упала ниже 18% впервые с сентября 2024 года

Фото: Арсений Губаев

Средняя ставка по годовым вкладам в двадцати крупнейших российских банках опустилась ниже 18% впервые с конца сентября 2024 года. Об этом сообщил ТАСС.

По данным индекса вкладов, который рассчитывается на основе депозитных продуктов, средняя ставка по годовым вкладам теперь составляет 17,52%. В последний раз уровень ниже 18% был зафиксирован в сентябре 2024 года, когда ставка составила 17,62%.

Снижение ставок связано с решением Банка России понизить ключевую процентную ставку до 20%. На сегодняшний день средняя ставка по трехмесячным вкладам составляет 19,02%, а по полугодовым — 18,38%.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

В то же время максимальные ставки по вкладам без специальных условий достигают 21% для трехмесячных, 20% для полугодовых и 20% для годовых вкладов. Минимальные ставки варьируются от 15% до 17,2% в зависимости от срока вклада.

Напомним, что крупные российские банки впервые с октября 2024 года снизили среднюю доходность полугодовых вкладов ниже 19%. По данным «Финуслуг», к 9 июня 2025 года ставки по таким депозитам составили 18,92%, что является значительным снижением на 0,35 процентного пункта за неделю с 3 по 9 июня.

Анастасия Фартыгина