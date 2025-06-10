Средняя доходность полугодовых вкладов в России опустилась ниже 19%

Фото: Максим Платонов

Крупные российские банки впервые с октября 2024 года снизили среднюю доходность полугодовых вкладов ниже 19%. Об этом сообщает РБК.

По данным «Финуслуг», к 9 июня 2025 года ставки по таким депозитам составили 18,92%, что является значительным снижением на 0,35 процентного пункта за неделю с 3 по 9 июня.

Годовые вклады также подешевели, их доходность уменьшилась до 18,21%. Ставки по коротким депозитам на три месяца пока остаются выше 19%, но показывают тенденцию к снижению.

Изменения на депозитном рынке начались после того, как Центробанк 6 июня снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Старший управляющий директор Мосбиржи Игорь Алутин считает, что это решение придаст ускорение тренду на ухудшение условий вкладов.



Анастасия Фартыгина