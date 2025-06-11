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Семья отравилась угарным газом в Альметьевске

15:26, 11.06.2025

В Альметьевске ночью 10 июня произошло отравление угарным газом.

По сообщению пресс-службы Жилинспекции Татарстана, инцидент случился по адресу улица Белоглазова, 131а. Пострадали три человека: 39-летний мужчина, 38-летняя женщина и их 17-летняя дочь. Взрослых отправили на обследование в Альметьевскую ЦРБ, подростка госпитализировали в Альметьевскую детскую горбольницу.

Предварительная причина — отсутствие тяги в дымоходе. В квартире были установлены газовая плита и водонагревательная колонка, которая была встроена в шкаф. В ванной комнате работала принудительная вытяжка. Сейчас квартиру отключили от газа.

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